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  3. Cani damat dehşeti! Kayınvalidesini boğup binanın altına gömdü

Cani damat dehşeti! Kayınvalidesini boğup binanın altına gömdü

Kilis’te 35 yaşındaki bir kişi, kayınvalidesini arasındaki husumetten dolayı önce boğarak öldürdü ardından 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdü. Olayın ailenin kayınvalideyi kayıp ilanına verdikten sonra ifadesi alınan damadın itirafı sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.

Kilis’te 35 yaşındaki M.E.A, polise verdiği ifade de kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını söyleyerek önce boğup sonra 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdüğünü itiraf etti. Olayın haber alınmasından sonra olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan tarafından soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 12:21
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