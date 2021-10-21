Cani Koca eşini 104 yerinden bıçaklamıştı! Kendini Uyuşturucu kullanıyordu, kendine zarar verdi sözleriyle savunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!​​​​​​​

İzmir'de dini nikahlı eşi A.P'yi (28) oğlunun gözü önünde canavarca hisle 104 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalışan F.D.(25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet savcısı Nesli Sumru Tunç tarafından hazırlanan ve İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Duran'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE

Olay, Buca ilçesinde yaşanan olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F. D. (25) ile eşi A.P. arasında çıkan kıskançlık tartışmanın büyümesi üzerine F.D, 1 yaşındaki çocuğunun yanında eşinin başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıkları üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese ekipler sevk edildi.

Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, ambulansla hastane'ye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan F.D, tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan A.P. ve ailesi, olayın ardından bir süre eşinin ailesinde duran 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi geri aldı.

​​​​​​​

EŞİNİN BAŞINDA DURUP ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet savcısı Nesli Sumru Tunç tarafından hazırlanan ve İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Sanık F.D.'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamade, F.D. olay günü eşi ve babasıyla birlikte asma yaprağı almak için Manisa'nın Salihli ilçesine gittiği, döndükten sonra eşinin babası ile ilişkisi olduğu ithamında bulunduğu, daha sonra bıçaklama olayının gerçekleştiği vurgulandı. Sanık Duran'ın 104 yerinden bıçakladıktan sonra kanlar içerisinde yere yığılan eşinin başında oturarak ölmesini beklediği iddianamede belirtildi.

​​​​​​​

SANIĞIN YALANINI SIRTTAKİ BIÇAK DARBESİ ORTAYA ÇIKARDI

Sanık F.D.'nin ifadesinde eşinin uyuşturucu içip kendi kendini yaraladığı dair savunma yaptığı yer alıyordu. Yaraların tespit edildiği yerlerde, akciğere kadar girmiş bıçak darbelerinin bulguları olması sanığın yaptığı savunmayı çürüttüğü belirtildi.

​​​​​​​

EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

A.P.'nin avukatı Abdi Yaşar, "Dosyada daha önce şüphelinin ifadesi kasten yaralama suçundan alınmıştı. Bizim müdahalemizle sayın savcı soruşturma maddesini değiştirdi. Canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı. Biz müvekkilimi 104 yerinden canavarca hisle öldürmeye çalışan Feyzi Duran'ın en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Şüphelinin bir daha aramızda dolaşmaması için en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.