Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı

Karabük'te 17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan Gülten A. (41) yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığınıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Evli ve 2 çocuk annesi Gülten A., 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından sürekli şiddete maruz kaldı. Eşi tarafından sürekli dövülerek şiddet gören ve yaşadıklarını yakınlarına farklı nedenlerle anlatarak kapatmaya çalışan 41 yaşındaki Gülten A. son olarak 15 gün önce kaynar su ile haşlanınca aile yakınlarının destekleri ile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A., savcılık kararı ile 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı.

"Yaşadıklarını anlattı"

17 yıllık evli olan ve biri 15 diğer 8 yaşındaki 2 erkek çocuğu olan anne Gülten A., eşinden sürekli şiddet görerek dayak yedi. Yaşadıklarını çocukları için kimseye anlatamayan Gülten A., son olarak geçtiğimiz Aralık ayında eşi tarafından üzerine kaynar su dökülerek 2. derece yanıkla yaralandı.

Mutfakta süt kaynattığını ve bu sırada alt komşusunun misafirliğe geldiğini anlatan Gülten A. " Bu sırada kaynanamda mutfakta benim yanımdaydı. Eşim misafirin yanında oturmadınız diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı. 17 yıllık evliyim. Daha önce hep beni döverek darp ediyordu. Biri 15 diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Büyük olum Safranbolu'da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için sabredip hep üstünü kapatıp kimseye söylemiyordum. Yıllardır zaman zaman hep şiddet uyguluyordu. Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var diyerek işin içinden çıkıyordu. Artık dayanılmaz duruma gelince annem ve ben ayrı ayrı savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 1 ay uzaklaştırma aldı. Ben şimdi annemin evinde kalıyorum" dedi.

"Çocuklarım için hiç söylemedim"

Yıllardır gördüğü şiddeti çocukları için yakınlarına söylemediğini ifade eden Gülten A., " Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım. 2. derece yanık var ve kolumu bile döndüremiyorum. Ben yine de anneme kazayla döküldü desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim" diye konuştu.

Damadı tarafından kaynar su ile haşlanan kızını 2 gün boyunca doktora getirmediklerini söyleyen Pembe Çetin, " Elimde çaydanlık sabaha kadar düşündüm, kendim döksem belli yerlerim yanar. Yukarıdan aşağıya nasıl yanıyor diye sabahlara kadar düşündüm. Olaydan iki gün sonra sağlık ocağına getirmişler. 15 gündür bize de bir şey demedi. Ben anayım. Kayınpederi bana al kızını git diyor. Ben kızımı böylemi verdim bunlara. Kızım bana kazayla oldu diyordu. Ben inanmadım sonra gerçekleri söyledi ve çocuğunun yanında bunu yapıyor. Bunun cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA