Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!

Sancaktepe'de 2 çocuk annesi 23 yaşındaki bir kadın çocuklarının gözü ününde kocası tarafından ilk önce darp edilip sonrasında ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi. Kadın gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri ise kadının kocasının yakalamak için çalışma başlattı.