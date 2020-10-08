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  3. Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!

Cani koca, tartıştığı eşini darp edip vücuduna kızgın bıçakla işkence yaptı!

Sancaktepe'de 2 çocuk annesi 23 yaşındaki bir kadın çocuklarının gözü ününde kocası tarafından ilk önce darp edilip sonrasında ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi. Kadın gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri ise kadının kocasının yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de yaşanan olayda 28 yaşındaki eşi M.A tarafından darp edilip kızgın bıçakla işkence gördüğü iddia edilen 23 yaşındaki E.A'nın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken ortalıktan kaybolan kocası için ise polis ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ağır yaralı kadın ise yaşadığı olayı kameralara böyle anlattı.

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08 Ekim 2020 Perşembe 13:43
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