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  3. Cani kocadan korkunç görüntü! Eşinin kesik başıyla sokakta gezdi

Cani kocadan korkunç görüntü! Eşinin kesik başıyla sokakta gezdi

Hindistan kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde cani bir adam eşinin kesik başıyla sokakta yürüdü. Herkesin şaşkınlıkla izlediği görüntülerde 1 kilometre giden adam, polisler tarafından gözaltına alındı. Olayın eşiyle tartışmasından yaşanıldığı açıklandı.

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05 Şubat 2020 Çarşamba 17:50

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