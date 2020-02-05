Cani kocadan korkunç görüntü! Eşinin kesik başıyla sokakta gezdi
Hindistan kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde cani bir adam eşinin kesik başıyla sokakta yürüdü. Herkesin şaşkınlıkla izlediği görüntülerde 1 kilometre giden adam, polisler tarafından gözaltına alındı. Olayın eşiyle tartışmasından yaşanıldığı açıklandı.
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