Cani kocadan korkunç görüntü! Eşinin kesik başıyla sokakta gezdi

Hindistan kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde cani bir adam eşinin kesik başıyla sokakta yürüdü. Herkesin şaşkınlıkla izlediği görüntülerde 1 kilometre giden adam, polisler tarafından gözaltına alındı. Olayın eşiyle tartışmasından yaşanıldığı açıklandı.