Canik Belediyesinden hayvan hakları etkinliği

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Meşe Orman Park'ta düzenlenen etkinlikle ormanlık alanda bulunan ağaçlara plastik şişelerden yapılan kuş evleri yaptı.

Canik Halk Eğitim Müdürlüğü ve Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa tertip ettiği organizasyonla plastik şişelerin geri dönüşüme kazandırılması amaçlandı. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren usta öğreticilerin marifetiyle kuş yemliği haline getirilen plastik şişeler başta Meşe Orman Park olmak üzere ilçede uygun yerlere asıldı.

Çevre duyarlılığı ve hayvanları koruma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe anaokulu öğrencileri de dâhil edilerek çocuklara merhamet ve paylaşma duygusu konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Proje kapsamında anaokulu çağındaki çocuklar kuş yemliklerinin hazırlandığı atölye çalışmalarına da dâhil edilerek kuş yemliğinin yapımını öğrenmeleri ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İHA