Canikli kadınlar hayallerindeki mesleğe kavuşuyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizin meslek sahibi olarak farklı sektörlerde yer almalarını ve sosyal hayata katılımlarını sağlıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Canikli kadınlar hayallerindeki mesleğe kavuşuyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizin meslek sahibi olarak farklı sektörlerde yer almalarını ve sosyal hayata katılımlarını sağlıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi Tenzile Hanım Konağı'nda yer alan Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) mesleki eğitimlerine devam eden kursiyerleri ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla yakından ilgilenerek, uzun süre sohbet etti. Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda devam eden sertifikalı mesleki eğitimleri tamamlayan Canikli kadınların, meslek sahibi olarak çeşitli sektörlerde yer alamaya devam ettiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki hanım kardeşlerimiz için Belediyemiz Hanım Konakları'nda sertifikalı mesleki eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz. Hanım kardeşlerimiz, hem belediyemiz bünyesinde hem de Hanım Konaklarımızda yer alan ADEM ve SODAM'da mesleki eğitimlerini sürdürüyor. İlgi ve yeteneklerine göre dilediği mesleki eğitimlere katılan hanım kardeşlerimiz, becerilerini geliştirirken aynı zamanda yeteneklerini keşfediyor. İlçemizdeki hanım kardeşlerimizin birlikte hoşça vakit geçirdiği Hanım Konaklarımızla, onların meslek sahibi olarak farklı sektörlerde yer almalarını ve sosyal hayata katılımlarını sağlıyoruz. Aldıkları eğitimler neticesinde meslek sahibi olan hanım kardeşlerimiz, ilerleyen süreçlerde kendi işletmelerini açıyor. İnşallah, sertifikalı mesleki eğitimlerimizle daha çok hanım kardeşlerimizin işgücü katılımında yer almasını sağlamaya ve mesleki istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda kadınlara özel 38 farklı alanda eğitimler düzenleniyor.

Canikli kadınlar hayallerindeki mesleğe kavuşuyor

Canikli kadınlar hayallerindeki mesleğe kavuşuyor

Canikli kadınlar hayallerindeki mesleğe kavuşuyor

Canikli kadınlar hayallerindeki mesleğe kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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