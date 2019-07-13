Canik’te kentsel dönüşümde sona doğru gelindi

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektarlık alanda öngörülen imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde daha önce Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen 17,5 hektarlık alanda öngörülen imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Canik Belediyesinin girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Soğuksu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakımsız ve virane durumda çok sayıda konutun bulunduğu mahalle ticaret yerleri, yollar, parklar, konut alanları, dinlenme tesisleri ile modern bir yerleşim alanına dönüştürülerek kötü görünümün izleri silinecek.

Bakanlık yetkilileri Canik'te

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Soğuksu Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili notlar tuttu. Çarpık yapılaşmanın birçok sorunu ortaya çıkardığı Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlar ve mahalle muhtarı, bakanlık yetkililerinden kentsel dönüşüm süreci ile ilgili bilgi aldılar.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Soğuksu Mahallesi'nde yatay mimari projesi ile fiziki dönüşümle birlikte kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümde sağlanmış olacak. Mevcut cami yeri ile yeni bir ilköğretim alanı üretilerek sosyal donatı alanları oluşturulacak. Kentsel dönüşüm alan sınırı içerisinde değişik ebatlarda yaklaşık 2 bin adet konut üretilmesinin öngörüldüğü bölgede 900'e yakın hak sahibi olduğu biliniyor.

Yeşil alanlarından geniş yollara, camiden ilköğretim okuluna, parklar ve bisiklet yolları gibi detayların düşünüldüğü dönüşüm de engelli vatandaşlar için de sosyal alanlar oluşturulacak.

Mağduriyet yaşanmayacak

Kentsel Yenileme Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı, Milli Emlak Daire Başkanı Nihat Bağcı, Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Şube Müdürü Gürkan Kaya ve bakanlık uzmanlarını ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi. Başkan Sandıkçı, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptıkları görüşmeyle başta ilçemiz olmak üzere Samsunumuzda kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım atılmış oldu. Bakanlık yetkililerimizi 2 gündür ilçemizde ağırlıyoruz. Soğuksu Mahallemizde vatandaşlarımızla ve muhtarımızla buluşturup yerinde tespit ve inceleme yapmalarını sağladık. Biz Canik Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları tamamladık. Artık kentsel dönüşümde son noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonrası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın artık somut adımlar atmasını bekliyoruz. Bakanlığımızın startıyla Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yerinde dönüşüm anlayışıyla modern ve estetik bir şehir oluşturarak yüksek yaşam kalitesini sağlamış olmayı planlıyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren ilçemizin asli sorunlarına eğileceğimizi, hayalperest yaklaşımlardan uzak durarak gerçekçi hedefler belirleyeceğimizi, kamu kaynaklarını şovenist yaklaşımlarla harcamayacağımızı ifade etmiştik. Bu manada kırsal mahallelerimizde yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in öncülüğünde bir atılım başlattık. İlçemizin yol, kanalizasyon, içme suyu gibi elzem sorunlarını ortadan kaldıracağız. Kentsel dönüşümle de ilçemizi gerçek manada Karadeniz'in incisi haline getirmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA