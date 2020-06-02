Canik’ten ‘Meşe Tesisi’ kararı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun zamandır özel bir firma tarafından işletilen "Meşe Kültür Tesisleri'nin tekrardan belediye tarafından işletilerek halka hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

2014 yılından bu yana özel bir firma tarafından işletilen Meşe Kültür Tesisleri, yeniden belediye bünyesinde hizmet vermeye başlayacak. Tekrardan belediye yönetimine geçen tesis, yapılan tadilat ve yeniliklerin ardından yakın zamanda halkın hizmetinde olacak.

"İnsanlarımızın faydasına olacak çalışmalar yapıyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meşe Tesislerimiz 2014 yılı sonuna doğru belli bir süreliğine kiraya verilerek özel bir işletmeci tarafından işletilmekteydi. 2014 yılı öncesinde zaten belediyemiz tarafından işletilmekte olan tesisimizi, yaptığımız çalışmalar neticesinde tekrardan belediyemiz bünyesine katarak, işletme kararı aldık. İlçe halkımızın yararına, faydasına olacak çalışmaların içinde oymaya devam edeceğiz" dedi.

"İlimizin en güzel manzarası"

Meşe Tesisleri'nin çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, "Ülkemizde kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından, aynı zamanda yaz sezonunun açıldığı bu günlerde, tesisimizdeki tadilat ve yenileme çalışmalarımızın ardından ilimizin, hatta bölgemizin en güzel manzarasına sahip, en güzel yerde konumlanmış, mavi ile yeşilin bütünleştiği tesisimiz inşallah çok yakın zamanda Samsun'umuzun ve ilimiz dışından gelen misafirlerimizin de hizmetinde olacak. Kır düğün alanlarıyla, kapalı düğün salonlarıyla, kafeteryasıyla, çocuk oyun alanlarıyla, piknik alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla meşe parkla bütünleşen tesis, insanlarımızın uğrak merkezi olmaya devam edecek. Komple bir yaşam alanı olan tesisimiz, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği daha kaliteli ve daha uygun fiyatlarla insanlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA