Canıma minnet ne demek, Neden canıma minnet denir?

Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız bir kelime olan, canıma minnet ne anlama geliyor? Neden canıma minnet deriz? Detaylar haberimizde

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Canıma minnet ne demek, Neden canıma minnet denir?

Türkçede bazı konuştuğumuz kelime ve cümlelerin değişik anlam ve ifadeleri vardır. Bu kelime ve cümleleri kullanırken kişiler içindeki tepki ve duygularını daha da belirgin ifade etmek için bu kelime ve cümleleri kullanır. Bunlardan bir tanesi de "canıma minnet" ifadesidir. Peki canıma minnet ne demek? neden canıma minnet denir? Sizler için araştırdık detaylar haberimizde.

MİNNET NE DEMEK

Minnet kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Kelime anlamı olarak minnet sözcüğü yapılan iyiliğe karşı olarak kişinin kendisini borçlu sayması ve hissetmesi anlamına gelir. Bazı kaynaklara göre ise minnet kelimesi başka kimseye karşı kişinin boyun eğmesi şeklinde açıklanmıştır

Gördüğü bir iyiliğe karşı teşekkür etme olarak minnet kelimesi öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda kişinin kendisini borçlu hissetmesi ve aynı zamanda TDK açısından minnet borcu olarak da dile getirmek mümkün.

CANIMA MİNNET NE DEMEK?

TDK sözlüğünde; minnet kelimesi, hem yardımcı fiil hem de yalın hali ile birlikte yer alıyor. Canıma minnet deyimi ise, bir durum hakkında yaşanan mutluluğu anlatmak için söylenir. Dünden razı anlamına da gelir.

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