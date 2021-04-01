Star TV'nin sevilne gündüz kuşağı proggramı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan CanKan grubuyla ismi duyulan Malik Ayhan'ın hayatı araştırma konusu oldu. Peki CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

MALİK AYHAN KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

CanKan,grubunun üyesi Ayhan Malik 19 Ağustos 1978 senesinde, Almanya’da dünyaya gelmiş ve aslen Konya Seydişehir’lidir Almanya Duisburg’ta doğan Ayhan Malik’in annesi Esma Hanım, babası ise Ali Bey’dir. Ailenin 4 çocuğunun en küçüğü olan Ayhan Malik’in, Menekşe, Mine ve Aydın isimlerinde iki ablası birde abisi vardır. 1.75 boyunda ve aslan burcudur. 2005 yılında kurdukları CanKan adlı grubu yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle dağıtan Ahyan, halen müzik kariyerine solo olarak devam etmektedir.

ŞARKILARI NELERDİR?