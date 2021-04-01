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CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

2000'li yılların başında CanKan adlı grup ile dönemine damgasını vuran Malik Ayhan, uzun yılların ardından ekranlarda yer alması ile merak uyandırdı. Peki CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde...

CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

Star TV'nin sevilne gündüz kuşağı proggramı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan CanKan grubuyla ismi duyulan Malik Ayhan'ın hayatı araştırma konusu oldu. Peki CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

MALİK AYHAN KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

CanKan,grubunun üyesi Ayhan Malik 19 Ağustos 1978 senesinde, Almanya’da dünyaya gelmiş ve aslen Konya  Seydişehir’lidir  Almanya Duisburg’ta doğan Ayhan Malik’in annesi Esma Hanım, babası ise Ali Bey’dir. Ailenin 4 çocuğunun en küçüğü olan Ayhan Malik’in, Menekşe, Mine ve Aydın isimlerinde iki ablası birde abisi vardır. 1.75 boyunda ve aslan burcudur. 2005 yılında kurdukları CanKan adlı grubu yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle dağıtan Ahyan, halen müzik kariyerine solo olarak devam etmektedir.

CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

ŞARKILARI NELERDİR?

  • 2016 – Ölümsüz Aşk
  • 2007 – Cayır Cayır
  • 2005 – İbret Olsun

CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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