Çankaya Belediyesi personel alımı başlıyor! İş arayanlara KPSS'siz yüksek maaşlı iş fırsatı!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar belediyelerin yayımladığı iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi çok sayıda personel alımı yapacak! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ALIMLARI

Son dönemlerde iş arayan insanlar özellikle kamu kurumları tarafından yayımlanan iş ilanlarını ilgiyle takip ediyor. Ekonomik zorluklar yaşanırken en çok ilgi çeken konu ise kamu kurumlarının maaş tutarları oluyor. Çankaya Belediyesi ise 26 farklı kadro için personel alımı yapacak.

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Personel alım şartları ise her kadro için değişkenlik gösteriyor. Başvuru yapacak adayların istenen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde belediyeye teslim etmesi gerekiyor. Başvurular Yıldızevler Mahallesi Şehir Mustafa Doğan Caddesi No 60 Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri adresine şahsen giderek yapılacak. Belediye bünyesine aşçı, mutfak görevlisi, bulaşıkçı ve süpürme görevlisi ve çöp kamyonlarını sürmek için şoför, ahşap çatı ustası, beton asfalt serme operatörü alınacak. Aynı zamanda ekskavatör operatörü, elektrik ustası, forklift ve greyder operatörü, ahşap mobilya imalatçısı, inşaat boya ustası alınacak kadrolar arasında yer alıyor. Başvuruların olumlu değerlendirilmesi için kadro için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.