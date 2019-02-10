Çankaya Belediyesinden yeni bir kültür merkezi daha

Her yıl yaklaşık 150 bin kişiyi kültür ve sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi, Ankara'nın merkezine yeni bir kültür merkezi kazandırdı. Mülkiye Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin topluluğu Mülkiyeliler Birliği ile imzaladığı protokolle Ankara'ya yeni bir kültür merkezi kazandırdı. Kızılay'ın merkezine yapılan Mülkiye Kültür Merkezi törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkan Taşdelen, "Öğrencisi olmaktan onur duyduğum mülkiyenin adını taşıyan kültür merkezini bugün açıyoruz. Bir Mülkiyeli olarak böylesine önemli bir binayı yeniden Mülkiye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Mülkiyenin misafirhanesi olarak kullanılan ve birçok aydın, siyasetçi ve sanatçıyı konuk eden tarihi binanın uzun yıllardır boş ve kullanılmaz durumda olduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, belediye başkanı olarak göreve başladıktan kısa bir süre sonra Mülkiyeliler Birliğinin yönetimiyle binanın yeniden Başkent'e kazandırılması için çalışmaya başladıklarını kaydetti. Çankaya Belediyesi olarak tüm yenileme çalışmalarını üstlendiklerini belirten Taşdelen, "Kızılay'ın böyle mekanlara ihtiyacı var. Bu yapıyla kentin göbeğinde yeni bir kültür ve sanat merkezi kazandırmış olduk" diye konuştu.

Mülkiyeliler Birliğinin Kızılay'ın en işlek caddesi olan Yüksel Caddesi'nde yer alan tarihi misafirhanesi, Çankaya Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile tam donanımlı bir kültür merkezine dönüştürüldü. Kültürel hazine niteliğindeki binanın korunmasını ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan çalışma ile bina aslına uygun şekilde yeniden yapıldı. Proje kapsamında giriş katta sergi salonu ve kafe, birinci katta sanal kütüphane ve okuma salonu, ikinci katta 110 kişilik konferans salonu, üçüncü katta sanatsal faaliyetlerin olacağı atölyeler ve stüdyo yer alıyor. Birçok aydın, yazar, siyasetçi ve sanatçıyı ağırlayan tarihi yapı, yenilenen haliyle çok kısa zamanda birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Kaynak: İHA