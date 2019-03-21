Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atılım Üniversitesi’nden ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’

ÇANKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atılım Üniversitesi arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" ile rehber öğretmenlerin alan ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütülecek.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, ilçe şube müdürleri, bölüm başkanları ve birçok rehber öğretmen ile çok sayıda davetli katıldı. İmzalanan protokolle eğitimin niteliğinin arttırılması, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ortak çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Ayrıca, eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, rehber öğretmenlere mesleki tecrübe kazandırılması ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması konularında işbirliği yapılacak.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Üçtuğ, üniversitelerin eğitim verilen kurumlar olmasının yanında, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi çevresiyle paylaşan kurumlar olması gerektiğini belirtti.

Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Eftal Erel, meslek seçimin kolay olmadığını söyledi. Gençlerin meslek seçimlerinde ailelerinin, çevrelerinin ve trendlerin etkisinde kaldığını belirten Eftal Erel, "Tercih danışmanlığını yapması gerekenler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanlarıdır. Değişen, yeni ortaya çıkan mesleklerle ilgili bilgileri anlatabilmek, fikir birliği yaratabilmek için bu konunun uzmanı olan akademisyenlerle danışmanları bir araya getiriyoruz. Temel amaç adaylar için doğru yönlendirme yapılmasını sağlamak. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

DHA