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  3. Çankaya Üniversitesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 76-85

Çankaya Üniversitesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 76-85

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4

Çankaya Üniversitesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 76-85

SALON: Ankara

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Hande Öztürk

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Kübra Erat 16, Nihan Demirkol 9, Williams 12, Ervin 22, Vaughn 18, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 8, Slonjsak

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 42-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 85-76 yendi.

Kaynak: DHA

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