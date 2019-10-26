Çankaya Üniversitesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 76-85
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4
SALON: Ankara
HAKEMLER: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Hande Öztürk
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4
BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Kübra Erat 16, Nihan Demirkol 9, Williams 12, Ervin 22, Vaughn 18, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 8, Slonjsak
1'İNCİ PERİYOT: 25-19
DEVRE: 42-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 85-76 yendi.
Kaynak: DHA
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