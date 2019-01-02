İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Çankaya Üniversitesi’nde vahşet: hocasını öldürdü

Çankaya Üniversitesi’nde vahşet: hocasını öldürdü

Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü.

Çankaya Üniversitesi’nde vahşet: hocasını öldürdü

Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde, Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H., daha önce kopya çektiği için hakkında tutanak tuttuğu hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. H.İ.H., tartıştığı hocasını önce bıçakladı ardından babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, okuldan aracıyla kaçan öğrenciyi kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.