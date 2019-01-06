Çankaya zabıtasından bir yılda 20 bin denetim

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor. Çalışmalarını 7/24 sürdüren ve bir yılda 20 bin 62 denetim yapan Çankaya zabıtası, işletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin temizliğini de denetledi. Ekipler, evrakı eksik ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uyguladı.

Sıhhi, gayrisıhhi, lokanta, eğlence yerleri, berber, fırın gibi işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını kararlı bir şekilde yürüten Çankaya zabıtası bin 449 seyyar tezgahı kaldırdı.

Yerleşik nüfusu bir milyona yakın, gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya ilçesinde, 124 mahallede hizmet veren Çankaya zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için 20 bin 62 denetim uyguladı. Sağlığa tehdit oluşturabilecek uygulamalara izin vermeyen ekipler, prosedür gereği öncelikle işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelemede özen gösteriyor.

Yıl içerisinde; pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinde 7 bin 527 denetim, sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 11 bin 86 denetim yapan Çankaya zabıtası, bin 449 seyyar satışını sonlandırdı.

Seyyarla mücadelede ortak hareket

Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taşdelen, halk sağlığına büyük önem verdiklerini vurguladı. Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir hayat sunmak için çalıştıklarını dile getiren Alper Taşdelen, bu konuda taviz vermeden kararlılıklarını sürdüreceklerini söyledi. Taşdelen, "Zabıta ekiplerimiz 7/24 her saat görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız dün olduğu gibi bugün de sürecek" diye konuştu.

Her saat ulaşılabilir

İşletme açma düşüncesinde olanların tercihin ilk sırada yer alan Çankaya'da denetimlerin her yıl daha etkin hale getirildiğini belirten Alper Taşdelen, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin de anında değerlendirildiğini söyledi. 2018 yılında Çankaya Belediyesinin vatandaşlardan gelen taleplere yönelik 14 bin 674 işlem yaptığını sözlerine ekleyen Taşdelen, vatandaşların 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurabileceklerini belirterek, "Çankayalıların huzuru ve sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklara karşı belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Günün her saati görev başındayız" dedi.

Kaynak: İHA