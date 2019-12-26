Çankaya’dan 100. yıla özel “Atatürk ve Ankara” portföyü

Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılına özel anı ve koleksiyon değeri taşıyan portföy çalışması yaptı.

PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlanan iki adet posta pulu, ilk gün zarfı ve posta kartının yer aldığı Yüzüncü Yıl Portföyü, "Atatürk ve Ankara" teması içeriyor.

Çankaya Belediyesi, Ankara taşı olarak da bilinen "Andezit Taşı" üzerine Mustafa Kemal Atatürk görsellerinin işlendiği özel tasarım ürünler de hazırladı.

Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılına özel "Atatürk ve Ankara" temalı portföy çalışması yaptı. Araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp'in arşivinden yararlanılarak hazırlanan Portföy, anı ve koleksiyon değeri taşıyor. PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlanan ve "Atatürk ve Ankara" teması içeren iki adet posta pulu, Milli Mücadelenin başlangıcı olan 27 Aralık 1919'un 100. Yılını unutulmaz kılmak için hazırlandı. 100. Yıl özel filatelik materyallerle oluşturulan portföyde, 2 adet posta pulu, posta kartı ve ilk gün zarfı yer alıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "100. Yılda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin ve Devrimlerinin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz" mesajının bulunduğu, Çankaya Belediyesi ibareli, PTT tarafından basımı yapılan iki farklı posta pulu, yine özel olarak tasarlanmış posta kartı ve ilk gün zarfı yer alıyor.

Portföyün ve tüm filateli ürünlerinin tasarımında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve döneme ait koleksiyon değeri olan özel fotoğraflar ve belgeler kullanıldı. "Ankara ve Posta Tarihi" alanındaki çalışmalarıyla bilinen, dünyada ve ülkemizde saygın bir yeri olan koleksiyoncu ve araştırmacı Dr. Koray Özalp danışmanlığında, yine kendisinin arşivinden temin edilen fotoğraf ve belgeler ilk kez, Çankaya Belediyesi'nin 27 Aralık 2019, yüzüncü yıl portföyünde kullanıldı.

Ankara'nın taşına Atatürk portresi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin, Ankara'nın taşında, toprağında, suyunda, havasında yer ettiğinden hareketle özel ürünler tasarlayan Çankaya Belediyesi, Ankara taşı olarak da bilinen andezit taşı üzerine Mustafa Kemal Atatürk görsellerinin işlendiği ürünleri de 100. Yıl anısına hazırladı.

"Ankara ulusumuzun iradesidir"

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yılına dair açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Büyük Atatürk'ün Ankara'ya gelişi bir ulusun kalbinin yeniden atmaya başlaması, direncinin oluşması ve yüzyıllık gerileyişlere karşı bir büyük sıçrayışın tarihidir. Ankara son duraktır. Ankara'dan sonra bir geri çekilme olmayacaktır. Ankara'dan sonra milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinden vazgeçiş olmayacaktır. Milletin azim ve kararlılığından bir sapma asla olmayacaktır. Bu çelik iradeyle Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuzun sonsuza kadar sürecek bağımsızlığının, birliğinin, dirliğinin son ve ebedi başkentini inşa etmiştir. O nedenle Ankara sadece bir yerleşim yeri, bir kent değildir. Ankara ulusumuzun iradesidir. Cumhuriyet'in hayat bulduğu ve bütün insanlığa ışık saçtığı zamanın ve mekanın bileşkesidir. Cumhuriyet'in Çankaya'sı Ata'sının Ankara'ya gelişinin büyük bir kıvanç, onur ve mutlulukla kutlamaktadır. Ata'mızın Ankara'ya gelişinin yüzüncü yılını sonsuz bir sevinçle karşılıyor, nice yüzyıllara Ata'mızın mirasını, başkentimizin taşıdığı değerleri taşıyacağımızı her şart ve koşulda ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA