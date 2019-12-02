Çankaya’dan rehber köpek farkındalığına destek

Çankaya Belediyesi, yaşamın her köşesinde yaygınlaşmaya başlayan rehber köpeklerin toplumda farkındalıklarını artırma konusunda çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi ve Rehber Köpekler Derneği, görme engelli bireylerin evlerinde, iş yerlerinde ve sosyal alanlarda rahat ve kaliteli bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan rehber köpeklerin alışveriş merkezleri, hastaneler, toplu taşıma araçları, kafe ve restoranlara kabul edilmeleri konusunda bilinç oluşturma amacıyla ortak hareket ediyor. Görme engelli bireylerin hayatını özgürleştirmeye yardımcı olan rehber köpek uygulaması ile ilçedeki çeşitli mekanlarda hem işletme sahiplerinde hem de müşterilerde farkındalık oluşturulmaya çaba gösteriliyor. Ankara'da bir olan rehber köpek sayısını artırmak için Rehber Köpekler Derneği ile işbirliği çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan rehber köpeklerin eğitimleri konusunda da vatandaşlara yardımcı oluyor. Farkındalık çalışmaları kapsamında Ankara'ya gelen Rehber Köpekler Derneği Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ve dernek üyeleri ile Çankaya Belediyesi yetkilileri, Tunçer'e 3 senedir eşlik eden ve Tunçer'in adeta eli ayağı olan Kara isimli rehber köpekle bir kafede gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında bir araya geldiler.

Türkiye'de 5 rehber köpek bulunuyor

Yerel yönetimlerin rehber köpeklerin toplumda farkındalık oluşturmaları konusunda belirleyici olduklarını belirten Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, "Rehber köpekler görme engelli insanların daha rahat yaşayabilmeleri, güven içerisinde hareket edebilmeleri için çok önemli bir yere sahipler. Şu anda İstanbul'da 3, Ankara'da ve Adana'da 1 olmak üzere Türkiye genelinde 5 rehber köpek bulunuyor. Bu sayı çok az ve ülke genelinde yaygınlaşması lazım. Rehber köpeklerin toplumda yaygınlaşması konusunda desteklerini esirgemeyen başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA