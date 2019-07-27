Çankayalı çocukların yaz tatili farkı

Çankaya Belediyesi, çocukların eğlenerek öğrenecekleri güzel bir yaz tatili geçirmeleri için çeşitli programlar uygulamaya devam ediyor.

Çankaya Belediyesi'nin binlerce çocuğun katıldığı Yaz Spor Okulu, Yaz Sanat Atölyeleri gibi programların yanı sıra Çankaya Evlerine devam eden çocuklar da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Semahat- Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı'nda 6 hafta süren bir Bilim, Spor, Sanat etkinlikleri serisine katıldılar.

Cebeci ve Sokullu Çankaya Evlerindeki yaz derslerine katılan çocuklar, TGEV Yaz Okuluna katılarak eğlenceli, bilim etkinlikleri, spor, sanat, geleneksel sokak oyunları ve gezilerden oluşan programla 6 hafta boyunca dolu dolu bir yaz tatili yaşadılar. Programın son günü TEGV Semahat- Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı'nda çok sayıda katılımcı çocukla bir araya gelen Çankayalı çocuklar, piknik yapıp geleneksel sokak oyunları oynayıp birlikte dans ettiler, katıldıkları etkinlerde hazırladıkları çalışmaları sergilediler.

Okullarda yapılan yenileme çalışmalarıyla çocuklara fiziki koşulları düzgün bir ortamda eğitim olanağı sağlamayı hedeflediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Yaz tatili boyunca da eğlenerek öğrenecekleri, güzel vakit geçirecekleri ders programları oluşturarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak istedik. Yaüz tatilini yarıladığımız şu günlerde tüm çocuklarımıza tatilde bol bol kitap okumalarını, oyunlar oynayıp güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Gelecek eğitim öğretim döneminde sağlıklı başarılı bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA