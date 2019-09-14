Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (6)
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor.
ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor. İlçede sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.
DHA
HABERE YORUM KAT