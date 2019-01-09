Çankırı Belediyesi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Çankırı Belediyesi, karla mücadelesini yalnızca vatandaşlar için yürütmüyor. Aralarında Belediye veteriner hekiminin de bulunduğu ekipler, sokak hayvanları için şehrin muhtelif alanlarına mama ve su takviyesine devam ediyor.

Kar yağışının başlaması ile yiyecek ihtiyacı bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına Çankırı Belediyesi ekipleri tarafından kuru mama ve su bırakılıyor. 20 ayrı noktada belediye tarafından monte edilen mama ve suluk kaplarına hayvanlar için düzenli aralıklarla kuru mama ve su takviyesi yapılıyor. Park ve refüjlerin uygun alanlarında da sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuluyor. Kuşlar için yapılan yerlere de buğday bırakılıyor.

Her canlının yaşam koşullarını düşünmek zorunda olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, sokak hayvanlarının kış aylarını rahat bir şekilde geçirerek hayatta kalmalarını sağlamak için özveri ile çalıştıklarını kaydetti. Boz, "Çankırı'da sokak hayvanlarına sahip çıkan bir belediye ve onlara yardım eli uzatan duyarlı vatandaşlarımız var. Yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ekiplerimize bu konuda yardımcı olan ve sokak hayvanlarımıza hassasiyet gösteren Çankırı halkına da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA