Çankırı beşik gibi sallanıyor! Yine peş peşe depremler...

Bugün sabah saatlerinde 3 dakika arayla gelen meydana gelen deprem sonrası Çankırı'da yine yer sarsıntısı oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 21.09 ve 21.12 sıralarında peş peşe deprem meydana geldi. Yer sarsıntılarından ilki 4,1 şiddetinde meydana gelirken ikinci depremin ise büyüklüğü 3,7 olarak hissedildi.

AFAD, deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.