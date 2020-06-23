AFAD'dan alınan bilgiye göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 8.54'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 8.0 kilometre altında kayıt edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise deprem 4.2 büyüklüğünde yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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ÇERKES BELEDİYE BAŞKANI: HERHANGİ BİR SORUN YOK

Çerkes Belediye Başkanı Hasan Sopacı, depremin ilçeye bağlı Hacılar köyünde meydana geldiğini açıkladı. Depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Hasan Sopacı, "Herhangi bir sorun yok. Vatandaşlarımızdan olumsuz bir şikayet gelmedi" dedi.

VALİ AYAZ, OLUMSUZLUK BULUNMADIĞINI BİLDİRDİ

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.

İlk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.