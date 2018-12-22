Çankırı Kent Konseyi toplantısı

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Kent Konseyi Olağan Toplantısı'na katılarak kent vizyonunu tüm samimiyeti ile açık ve net bir şekilde anlattı.

Çankırı Kent Konseyi Aralık Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Boz da katıldı. Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Derelli başkanlığında toplanan Yürütme Kurulu üyeleri, tabanın sesi olarak kentin sorunlarını, istek ve önerilerini Başkan Hüseyin Boz'a iletti. Çankırı Kent Konseyi çalışma gruplarından gelen tekliflerin belediyecilik hizmetlerinde yönlendirici olduğunu belirten Boz, "Çankırı'da 85 bin kişinin aynı düşünmesi beklenemez. Doğruları yaptıkça halkın beni daha çok sevdiğini gördüm. Farklılıklarımızı hizmet anlayışımızı iyileştirme yönünde kullanıyoruz. Herkes bizim vatandaşımız. Belediye başkanına "şehr-i emin" deniliyor. Ben de belediye başkanı olarak bu şehrin en güvenilir insanı olmak istiyorum" dedi.

Boz, istek ve önerileri dinledikten sonra göreve geldiği süre içerisinde halkla iç içe olarak onların Çankırı'da yapılmasını istedikleri öncelikli hizmetleri belirlediğini söyledi.

Başkan Boz, "Davetiniz ve ilginiz için Çankırı Kent Kent Konseyi Başkanımıza ve Yürütme Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehirle ilgili eleştirileri özgürce yapabileceğiniz bir platform oluşturduğunuzu görüyorum. Bu, bizim açımızdan da memnun edici. Sizlerden gelen teklifleri değerlendirerek biz yerel yöneticiler de kendimize çekidüzen veriyoruz. Her bir üyeniz hiçbir menfaat gözetmeksizin Çankırı gönül elçisi olarak çalışıyor. Allah nasip ederse birlikte daha güzel işler başaracağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA