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Çankırı Nüfusu 2020 - 2021 | Çankırı Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Çankırı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çankırı nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çankırı ilinin nüfusunun 192 bin 428 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Çankırı yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Çankırı Nüfusu 2020 - 2021 | Çankırı Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çankırı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı nüfusu geçen yıla göre 3 bin 361 kişi azalarak 192 bin 428 kişi oldu ( 2019 yılında Çankırı nüfusu 195 bin 789 kişiydi ) . İstanbul ilinde 97 bin 65 erkek, 95 bin 363 kadın yaşamaktadır.

Çankırı Alan kodu nedir?

Çankırı ilinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Çankırı yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çankırı ilinin yüz ölçümü 7542 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 43 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çankırı Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Çankırı Nüfusu 2020 - 2021 | Çankırı Yüzölçümü nedir?

Çankırı 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Çankırı 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 192428

Çankırı 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 97065    

Çankırı 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 95363    

Çankırı 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 75

Çankırı 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,74 Kişidir.

Çankırı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,78 olduğu görülmektedir.

Çankırı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,87 olduğu görülmektedir.

Çankırı 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 218 kişi boşanmıştır.

Çankırı 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6041

Çankırı 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 134666     

Çankırı 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 67691

Çankırı 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 66975           

Çankırı 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 57762

Çankırı 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 29374              

Çankırı 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 28388              

Çankırı 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 26 kişidir.

Çankırı Nüfusu 2020 - 2021 | Çankırı Yüzölçümü nedir?

Çankırı 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 98683  Kadın : 97106  Toplam : 195789  Nüfus yoğunluğu : 26 kişidir.  

Çankırı 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 68056  Kadın : 67084  Toplam : 135140  

Çankırı 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30627  Kadın : 30022  Toplam : 60649  

Çankırı 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 109512  Kadın : 106850  Toplam : 216362  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Çankırı 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 66925  Kadın : 65372  Toplam : 216362  

Çankırı 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42587  Kadın : 41478  Toplam : 84065  

Çankırı 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 93427  Kadın : 92647  Toplam : 186074  Nüfus yoğunluğu : 25 kişidir.  

Çankırı 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 67017  Kadın : 66039  Toplam : 133056  

Çankırı 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26410  Kadın : 26608  Toplam : 84065  

Çankırı 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 91874  Kadın : 92006  Toplam : 183880  Nüfus yoğunluğu : 25 kişidir.  

Çankırı 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 64939  Kadın : 64689  Toplam : 129628  

Çankırı 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26935  Kadın : 27317  Toplam : 54252  

Çankırı 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 90340  Kadın : 90605  Toplam : 180945  Nüfus yoğunluğu : 24 kişidir.  

Çankırı 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 63338  Kadın : 62720  Toplam : 126058  

Çankırı 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 27002  Kadın : 27885  Toplam : 54887  

 

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