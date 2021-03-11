Çankırı Nüfusu 2020 - 2021 | Çankırı Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çankırı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı nüfusu geçen yıla göre 3 bin 361 kişi azalarak 192 bin 428 kişi oldu ( 2019 yılında Çankırı nüfusu 195 bin 789 kişiydi ) . İstanbul ilinde 97 bin 65 erkek, 95 bin 363 kadın yaşamaktadır.

Çankırı Alan kodu nedir?

Çankırı ilinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Çankırı yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çankırı ilinin yüz ölçümü 7542 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 43 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çankırı Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Çankırı 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Çankırı 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 192428

Çankırı 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 97065

Çankırı 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 95363

Çankırı 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 75

Çankırı 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,74 Kişidir.

Çankırı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,78 olduğu görülmektedir.

Çankırı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,87 olduğu görülmektedir.

Çankırı 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 218 kişi boşanmıştır.

Çankırı 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6041

Çankırı 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 134666

Çankırı 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 67691

Çankırı 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 66975

Çankırı 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 57762

Çankırı 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 29374

Çankırı 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 28388

Çankırı 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 26 kişidir.

Çankırı 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 98683 Kadın : 97106 Toplam : 195789 Nüfus yoğunluğu : 26 kişidir.

Çankırı 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 68056 Kadın : 67084 Toplam : 135140

Çankırı 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30627 Kadın : 30022 Toplam : 60649

Çankırı 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 109512 Kadın : 106850 Toplam : 216362 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Çankırı 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 66925 Kadın : 65372 Toplam : 216362

Çankırı 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42587 Kadın : 41478 Toplam : 84065

Çankırı 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 93427 Kadın : 92647 Toplam : 186074 Nüfus yoğunluğu : 25 kişidir.

Çankırı 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 67017 Kadın : 66039 Toplam : 133056

Çankırı 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26410 Kadın : 26608 Toplam : 84065

Çankırı 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 91874 Kadın : 92006 Toplam : 183880 Nüfus yoğunluğu : 25 kişidir.

Çankırı 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 64939 Kadın : 64689 Toplam : 129628

Çankırı 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26935 Kadın : 27317 Toplam : 54252

Çankırı 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 90340 Kadın : 90605 Toplam : 180945 Nüfus yoğunluğu : 24 kişidir.

Çankırı 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 63338 Kadın : 62720 Toplam : 126058

Çankırı 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 27002 Kadın : 27885 Toplam : 54887