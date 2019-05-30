Çankırı projede Türkiye birincisi

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğretmen başına düşen proje sayısı bakımından Türkiye 1. olduklarını dile getirdi.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 2.si düzenlenen Bilim Şenliği ve Ali Kuşçu Bilim Ödülleri programı Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirildi.

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarında yer alan okullardaki en iyi projelerin sergilendiği ve dereceye giren projelere ödüllerin verildiği bilim şenliği yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen program bilim şenliği açılışı ile başladı.

2018-2019 eğitim- öğretim döneminde TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarına 38 okul katıldı. 312 öğretmenin görev aldığı ve 1404 öğrenci tarafından toplam 702 proje üretildi. Okullarda birinci gelen projeler dün Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde sergilendi.

Bilim şenliğinin gezilmesi sonrasında 2018-2019 Ali Kuşçu bilim ödül törenine geçildi. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini bir konser vermesi ile başlayan programda bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğretmen başına düşen proje sayısı bakımından Türkiye 1. Olduklarını dile getirdi.

2018-2019 eğitim- öğretim dönemi TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarına 38 okulun katıldığını aktaran Öztürk, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bilim şenliği ve bilim ödüllerinin bu sene ikincisini, Ali Kuşçu'ya ithafen gerçekleştiriyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 38 okulumuzun gerçekleştirdiği TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarından okullarımızın seçtiği eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilmiş ve bugün bir sıraya konularak ödül töreni hazırlanmıştır" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Öztürk'ün konuşması sonrasında ödül törenine geçildi. Araştırma, tasarım, bilgi ve inceleme dallarında dereceye giren ortaokul ve liselere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA