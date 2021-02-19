Çankırı'da 3.4 şiddetinde deprem! 19 Şubat Çankırı'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çankırı ilçesinin Orta ilçesine bağlı Ortabayındır Köyü'nde saat 19.10'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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