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Çankırı'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 19.10'da Çankırı'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çankırı'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çankırı ilçesinin Orta ilçesine bağlı Ortabayındır Köyü'nde saat 19.10'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Çankırı'da 3.4 şiddetinde deprem! 19 Şubat Çankırı'da deprem mi oldu?

Çankırı'da 3.4 şiddetinde deprem! 19 Şubat Çankırı'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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