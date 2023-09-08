Çankırı’da 8 ayda 15 bin hastaya ambulans hizmeti verildi

Çankırı'da 8 ayda 15 bin hastaya ambulanslı hizmet verildi. Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, kat edilen yolun dünyanın etrafında 27 kez tur atmaya eş değer olduğunu açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çankırı’da 8 ayda 15 bin hastaya ambulans hizmeti verildi

Çankırı'da 8 ayda 15 bin hastaya ambulanslı hizmet verildi. Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, kat edilen yolun dünyanın etrafında 27 kez tur atmaya eş değer olduğunu açıkladı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 2023 yılı ilk 8 ayında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı toplamda 15 bin 601 hastaya ambulanslı hizmet verdi. 18 istasyon, 21 aktif ekip, 46 ambulans ve tüm birimlerde görev yapan 276 personel ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunumu için 7-24 acil sağlık hizmeti verdi. Acil sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 2023 yılının ilk 8 ayında ambulanslarla sağlanan acil sağlık hizmetleri esnasında kat edilen yolun dünyanın etrafında 27 kez tur atmaya eş değer olduğunu ifade etti.

"2023 yılı ilk 8 ay boyunca, İl Ambulans Servisimize bağlı acil yardım ambulanslarımız ile toplam 800 hastamızın il dışı hastanelere nakli sağlanmıştır" ifadelerine yer veren Sarıkaya, "2023 yılının ilk 8 ayında, İl Ambulans Servisimize bağlı acil yardım ambulanslarımız ile toplam 1 milyon 88 bin 4 kilometre yol kat ederek, hastalarımıza Acil Yardım Hizmeti ulaştırdık. Ambulanslarımız ile sağlanan Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kat edilen yol, dünyanın etrafında 27 kez tur atmaya Türkiye'yi doğudan batıya 659 kez dolaşmaya eşdeğerdir" dedi.

Çankırı’da 8 ayda 15 bin hastaya ambulans hizmeti verildi

Çankırı’da 8 ayda 15 bin hastaya ambulans hizmeti verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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