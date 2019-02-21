Çankırı’da “a capella” konseri

Çankırı'da ilk defa olarak gerçekleştirilen "a capella" konserinde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Medya ve Girişimcilik Topluluğu tarafından organize edilen ve a capella müziğinin Türkiye'deki önemli gruplarından "On'lar" grubunun canlı performansı, salonu dolduran yüzlerce öğrenciyi gece boyunca coşturdu.

Konser, ÇAKÜ Medya ve Girişimcilik Topluluğu (MGT) Başkanı Emir Keskin'in açılış konuşması ile başladı. Emir Keskin konuşmasında, dönemin hemen başında MGT olarak öğrenci arkadaşlarına moral motivasyon için böyle bir gece düzenlediklerini ve bunun için de her zaman olduğu gibi topluluk olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek Çankırı'ya ilk defa bir a capella grubu getirdiklerini ve dönem boyunca bu tür organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

"On'lar" grubuna sosyal medya üzerinden ve canlı olarak sorulan soruların ardından, grup popüler parçalardan oluşan canlı performansları ile salonu coşturarak büyük beğeni topladı.

Konser, grup üyelerine hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. A capella, enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü. İnsan sesinden başka hiçbir alet kullanmıyor.

Konseri, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı M. Nuri Öner, Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, ÇAKÜ Genel Sekreteri Ali Sarıca, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Kaynak: İHA