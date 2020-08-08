Çankırı'da bir köy ve Batman'da 3 evde karantina uygulaması başlatıldı!

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyü ve Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 evde koronavirüs vakalarında artış görülmesi sebebiyle karantina uygulamasına gidildi.

Ilgaz Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Kuşçayırı köyünün, Covid-19 vaka sayılarının artması sonucu, salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince, 7 Ağustos 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

BATMAN'DA 3 EVDE KARANTİNA UYGULAMASI

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan 3 kişinin oturduğu ilçe merkezi, Güzelöz köyü ve Yamanlar köyünde 3 ev karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin söz konusu adreslerdeki çalışması sürüyor.