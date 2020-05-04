Çankırı'da bir mahalle hakkında karantina kararı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi'nde koronavirüs vakasının yoğunlaşması nedeniyle salgının kontrol altına alınması için Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nun kararınca mahallenin bu akşam saat 24.00'ten itibaren 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına da karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA