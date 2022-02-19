Çankırı'da can pazarı! Cenazeyi ve yakınlarını taşıyan otobüs şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesi ve yakınlarını Trabzon'a götüren , Seyfettin Yılmaz hakimiyetindeki 34 EHA 508 plakalı İBB'ye ait yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılardan Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 3'ü ağır 27 kişi ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesine buradan ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Cumhuriyet savıcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hayatını kaybeden Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı'nın cenazeleri morga kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sebebiyle D100 Karayolu trafiğe kapandı. Devrilen otobüsün vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.