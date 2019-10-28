Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çelenk töreninde Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından Anıta çelenk bıraktı.

Çelenk töreninin ardından Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, Kurtuluş Savaşını anlatan çok sayıda fotoğraflar yerini aldı.

Törene, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner, Şahin Bayhan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, CHP İl Başkanı İlhan Tekin, MHP İl Başkanı Hasan Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Bora Kanat, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA