Çankırı’da eğitime bir gün ara
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada yarın merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı.
Çankırı'da il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada yarın merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı.
Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak.
Kaynak: İHA
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