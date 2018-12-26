Çankırı’da eğitime kar engeli

Çankırı'da meydana gelen kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları açıklandı.

Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. De. Hasan ayrancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm fakültelerde ve yüksek okullarda öğrencilere tatil ilan ediyoruz. Engelli ve hamile memurları izinli sayıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA