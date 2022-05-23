Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!Savcı Sayan, CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu'nun foyasını ortaya çıkardı! Geçinemediğini söylemişti bakın nasıl görüntülendi! "İşleri güçleri tiyatro"Gazeteci Sevda Türküsev evlenmeden hamile kalan Demet Evgar'ı hedef aldı! Sözleri tartışma yarattı! "Yatak odasına sarıyor"Son dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'dan sürpriz seçimlerKurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban Bayramı hangi tarihte?Kurban Bayramında kurban ne zamana kadar kesilir 2022? Hangi hayvanlar kurbanlık olur, hangileri kurbanlık olmaz?Kaan Yıldırım hakkında ortaya atılan iddia şaşkına çevirdi! Sevgilisi Hande Erçel bu durumu nasıl kabullendi?Kurban Bayramı'nda neler yapılır madde madde? Kurban Bayramı'nda hangi ibadetler yapılır?23 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 23 Mayıs 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıİmamoğlu veto etmişti! AK Parti ve MHP'den İstanbullu öğrencilere güzel haber! Ulaşım zammı geri çekildi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde çorap fabrikası işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı.

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!

Eldivan ilçesi Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit Yokuşu'nda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 18 DN 796 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!

Kazada 18 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi ve Çankırı merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!

"ŞU AN İÇİN CAN KAYBIMIZ YOK"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, “Maalesef Şabanözü’nden ilçe merkezine gitmek için Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkan ve işçileri taşıyan servis aracının kazasına maalesef şahitlik etmek zorunda kaldık. Şu an için can kaybımız yok. 3 ağır, 15 hafif yaralımız var. Hastanelere sevki sağlandı. Ondan sonraki süreci de takip edeceğiz. Adli tahkikat da devam edecek” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var! 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT