Çankırı'da karantina şoku

Tüm dünyada etki gösteren ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs (kovid-19), ülkemizde de farklı bölgelerde etkisini arttırmaya devam ediyor. Son günlerden görülen vaka sayılarındaki artış nedeniyle birçok yerde denetimler sıklaştırılırken Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kuşçayırı Köyü de tedbirler kapsamında karantina altına alındı.

7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri arasında karantinada kalacağı belirtilen köy için Ilgaz Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada 14 günün sonunda kurulun tekrar değerlendirmelerde bulunacağı ve karantinanın kaldırılması kararının bu değerlendirmeler sonucunda alınacağı belirtilirken yazıda, "İlçemize bağlı Kuşçayırı köyünün, Covid-19 vaka sayılarının artması sonucu, salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince, 7 Ağustos 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüsü için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.