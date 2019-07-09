Çankırı'da kumar oynatılan kahve mühürlendi

ÇANKIRI'da kumar oynatıldığı belirlenen kahve mühürlenirken, 4 kişiye toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan kahvede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bunun üzerine kahveye baskın düzenledi. Baskında, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 210 lira kumar parası ve kumar oynatılırken kullanılan iskambil kâğıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi Ş.A.'ya, "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli ve idari işlem yapılırken, iş yeri 15 gün süreyle mühürlendi.l Kumar oynadıkları tespit edilen S.A, M.U, M.K ve Ü.E.'ye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA