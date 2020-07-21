Çankırı'da kurban pazarlığında "pazarlık çubuğu" dönemi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Kurban Bayramı için kurulan canlı hayvan pazarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından, Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan "pazarlık çubukları" pazar esnafına dağıtıldı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurbanlıklar hakkında bilgi aldı.

Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanması nedeniyle hazırlanan "pazarlık çubuğunu" esnafa dağıttı.

Esen, gazetecilere, hayvan pazarını bu yıl genişlettiklerini, daha düzenli hale getirdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde insanların birbiriyle temasını kesmesi gerektiğini vurgulayan Esen, "Geleneğimizde, kurban alımlarında elimizi sallayarak pazarlık usulü vardır. Bunu engellemek için biraz da espriyle yaklaştık, pazarlık çubuğu yaptık. İnşallah bereketli olur, hayırlı bir Kurban Bayramı geçiririz. Hassasiyet gösterecekleri için esnafımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Esnaf Enver Hot da pazarlık çubuğu sayesinde virüsten korunacaklarını belirterek, Çankırı Belediyesine teşekkür etti.









Kaynak: AA