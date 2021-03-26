Çankırı'da okullar tatil mi son dakika? Çankırı'da yüz yüze eğitim tatil mi 26 - 27 Mart 2021?
Mart ayında kış etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışları okulların tatil edilmesine neden oldu. Hal böyle olunca yaşadıkları illerde vatandaşlar okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Çankırı'da okullar tatil mi son dakika? Çankırı'da yüz yüze eğitim tatil mi 26 - 27 Mart 2021? İşte detaylar...
26 - 27 Mart 2021 Çankırı'da okullar tatil mi? Konuyla ilgili valilikten açıklama geldi mi? 7 ilde okullara kar tatili verildi.
ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
Okullar Çankırı'nın bir ilçesinde bir gün tatil edildi.
ÇANKIRI'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM TATİL Mİ 26 - 27 MART 2021?
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde eğitime 26 Mart 2021 tarihinde ara verildi. 27 Mart günü ise tatil ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Kırşehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?