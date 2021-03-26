Çankırı'da okullar tatil mi son dakika? Çankırı'da yüz yüze eğitim tatil mi 26 - 27 Mart 2021? Mart ayında kış etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışları okulların tatil edilmesine neden oldu. Hal böyle olunca yaşadıkları illerde vatandaşlar okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Çankırı'da okullar tatil mi son dakika? Çankırı'da yüz yüze eğitim tatil mi 26 - 27 Mart 2021? İşte detaylar...

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