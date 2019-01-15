Çankırı’da okullara ‘kar’ tatili

Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 16 Ocak Çarşamba günü bir gün tatil edildiğini duyurdu.

? Çankırı Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çankırı ili genelinde tüm resmî ve özel okullarımızda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de aynı süre zarfında idari izinli sayılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA