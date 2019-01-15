Çankırı’da okullara ‘kar’ tatili
Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 16 Ocak Çarşamba günü bir gün tatil edildiğini duyurdu.
Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 16 Ocak Çarşamba günü bir gün tatil edildiğini duyurdu.
? Çankırı Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çankırı ili genelinde tüm resmî ve özel okullarımızda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de aynı süre zarfında idari izinli sayılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.