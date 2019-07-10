Çankırı’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Çankırı'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolunda meydana gelen kazada, Nurettin Tüfekçi'nin kullandığı 06 NG 073 plakalı otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle Yapraklı-Çankırı yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

"Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı"

Otomobil sürücüsü Nurettin Tüfekçi, "Cenazeden geliyorduk, arkadaşlarla sohbete daldık. Birden gözümün önü karardı, kaza yaptık. Emniyet kemerleri takılıydı, hayatımızı kurtardı" dedi.

Kaynak: İHA