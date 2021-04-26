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  3. Çankırı’da tedirgin eden tablo! Vaka hızı yavaşladı ama genç hasta sayısı artıyor

Çankırı’da tedirgin eden tablo! Vaka hızı yavaşladı ama genç hasta sayısı artıyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada vaka artış hızının yavaşlamasına karşın, genç hasta sayılarının arttığı vurgulandı.

Çankırı’da tedirgin eden tablo! Vaka hızı yavaşladı ama genç hasta sayısı artıyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Covid-19 vaka artış hızının yavaşladığını ancak genç hasta sayısının arttığını bildirdi. Çankırı İl Salgın Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında toplandı. Vali Ayaz, toplantının ardından güncel durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz paylaşımında, "Vaka artış hızımız yavaşladı ancak tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Son süreçte 65 yaş üzeri hasta sayımız azalsa da genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz. Virüs genç-yaşlı ayırmıyor lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çankırı’da tedirgin eden tablo! Vaka hızı yavaşladı ama genç hasta sayısı artıyor

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