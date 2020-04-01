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Çankırı'daki köyde karantina kaldırılıyor

ÇANKIRI Valiliği'nce, Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyündeki karantina uygulamasının bu akşam sona ereceğini duyurdu.

Çankırı'daki köyde karantina kaldırılıyor

ÇANKIRI Valiliği'nce, Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyündeki karantina uygulamasının bu akşam sona ereceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çerkeş ilçemiz Aliözü köyünde 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan karantina uygulaması, yapılan değerlendirmeler sonucu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bugün saat 22.00 itibarıyla sonlandırılacaktır" denildi.

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Kaynak: DHA




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