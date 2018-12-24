Çankırı’dan sınıra askeri sevkiyat

Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın bir kısmı sınıra destek için sevk edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar başladı. TCDD İstasyonuna gelen 60 adet ZPT'nin vagonlara yüklenilmesi sürüyor. Askerlerin bu akşam yola çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA