Batıda Bolu, kuzeybatıda Karabük, kuzeyde Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale komşu olan Çankırı'nın neyi meşhur? Çankırı'da ne yenir? Gezilecek yerler nereler? Çankırı'da genellikle kışlar soğuk yağışlı yazlar ise serin geçmektedir. İlin en fazla yağış alan ilçesi Yapraklı'dır. İle gezmeye giderken yanınızda mutlaka şemsiye bulundurmanız tavsiye edilir. İşte Çankırı hakkında detaylar...

ÇANKIRI'NIN NEYİ MEŞHUR? ÇANKIRI'DA NE YENİR?

YAREN KEBABI

Çankırı insanının damak tadının en iyi örneğidir. Yöredeki en meşhur yemeklerden biri olan Yaren Kebabı sofraların vazgeçilmez lezzetlerindendir.

KEŞKEK

Keşkek herkesin bildiği ve sevdiği bir yemektir ama bu keşkek diğerlerinden farklı olarak fırında pişiyor. Çankırı mutfağına ait bu farklı keşkeğin yapılışı biraz zahmetli olsa da tadına değecektir. Yanına yapacağınız bir salatayla da güzel bir ana yemek haline gelebilir.

CANFES BÖREĞİ

Bölgede su böreğiyle birlikte en çok yenilen börektir. Çankırı’da misafirseniz bu ünlü tadı sofrada görebilirsiniz çünkü Canfes Böreği yöre insanının konuklarına sunduğu ve özel günlerde tercih ettiği lezzetlerden biridir. İçerisinde dereotu, tereyağı ve yumurta karışımı kullanılmaktadır.

ETLİ HAMUR

Yöre insanının beğenerek tükettiği bu yemek mantıyı andırmaktadır. Ancak Etli Hamur yemeğinde hamur yuvarlak değil kare biçiminde kesilir. Üzerine de kıyma, soğan ve çeşitli baharatlar eklenerek kaynatılır. Çok harika ve denenmesi gereken bir lezzettir.

ÇANKIRI'DA GEZİLECEK YERLER

TUZ MAĞARASI

Mağarada 200 yıldır bozulmadan kalan bir eşeğin cesedi bulunmuştur. Bulunmasının ardından MTA Müzesi’nde sergilenmeye başladı ancak ceset bozulunca mağaraya tekrar geri getirilmiştir.

ALPSARI GÖLETİ MESİRE ALANI

Çankırı halkı tarafından en fazla sevilen Alpsarı Göleti Mesire Alanı, Alpsarı Göleti’nin hemen kenarında düzenlenen piknik alanı içerisinde; özel yürüyüş yolları, saha, piknik masaları ve güzel bir yemek yiyebileceğiniz restoranıyla ilgi çekiyor. Gölette deniz bisikleti ve tekneler ile gezilerde gerçekleştirebilirsiniz.

ILGAZ YURDUN TEPE KAYAK MERKEZİ

Ilgaz Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan kayak merkezi, turizmin canlı olup iki adet piste sahiptir ve geceleri kayak yapma imkanı sunuyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'ne her geçen gün ilgi artıyor.

CAM SEYİR TERAS

Çankırı’da keyifli saatler geçirebileceğiniz Cam Seyir Terası, mutlaka uğramanız gereken yerler arasında. Şehrin merkezinde bulunuyor olup Çankırı Kalesi’nin bulunduğu noktaya yapılan cam teras ülkemizin en geniş tabanlı seyir terası olarak da biliniyor. Bölgeyi ayaklar altına seren muhteşem manzarası görülmeyi hak eden cinsten.

ÇANKIRI EVLERİ

Zengin bir tarihi geçmişe sahip Çankırı´mızdaki geleneksel tarihi doku içerisinde kaderine terk edilmiş Çankırı evlerini gün yüzüne çıkarmaya başladık. Sokak dokusundaki iyileştirmeler, diğer tarihi eserlerimiz, yöresel yemekler, el sanatları, doğal güzellikleri ve yaren kültürümüzün öne çıkması ile Çankırı önemli bir turizm merkezi haline geliyor. Tarihi geçmişe sahip çıkma konusunda Çankırı Belediyesi son 5 yılda bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir.

ÇANKIRI KALESİ

Şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerinde kurulmuştur. Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde sağlamlığıyla ünlü olan kale, geçen yüzyıla kadar iskân edilmiş olup yapıdan zamanımıza birkaç sur kalıntısından başka bir şey kalmamıştır. Dörtgen planlı olan kalenin surları moloz taş ve tuğla karışımıdır. Eteklerinde bulunan dereden itibaren yüksekliği 150 m kadardır. Kale içinde Roma döneminden kalma kaya mezarı, iskân kalıntıları ve pişmiş toprak kap parçaları ile Çankırı Fatihi Emir Karatekin Bey'in türbesi bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda ağaçlandırılan Kale, ziyaretgâh ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Çankırı Belediyesi’nin düzenleme ve yenileme çalışmaları ile adeta hayata yeniden döndürdüğü Çankırı Kalesi; hayatın telaşından biraz olsun uzaklaşarak keyifli ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen Çankırılıların gözde mekânları arasında yer almaktadır.

HAKKINDA: Çankırı'nın yüz ölçümü 1.347 km²'dir. Çankırı nüfusu bir önceki yıla göre 20.573 azalmıştır.

ilin nüfusu 2019 yılına göre 195.789'dir.

Bu nüfus, 98.683 erkek ve 97.106 kadından oluşmaktadır.

Yüzde olarak ise: %50,40 erkek, %49,60 kadındır.