Çankırı'nın Orta ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısının artması üzerine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlee bir yenis, daha eklendi. Çankırı'nın Orta ilçesinde kaymakamlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacağı belirtildi.

İL DIŞINDAN GELEN HERKESİ KAPSIYOR

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınırken, yapılan açıklamada Çankırı sışındaki illerden ilçeye gelen vatandaşların yaşlarının önemi olmaksızın 14 gün süre ile kendilerini izole etmeleri ve bu süre zarfında köyün ve yaşam alanının sınırlarını kesinlikle terk etmemeleri gerektiği ifade edildi. İzolasyon sürecinin köy imamları ve muhtarlar tarafından takibinin sağlanacağının belirtildiği açıklamada, uygulamada yaş sınırı bulunmaması ve izolasyon sürecinin tüm şahısları kapsaması dikkat çekti.

30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 42 hasta vefat etti, 1027 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. "