Çankırı’ya 38 ülkeden öğrenci geliyor

Çankırı'da 38 farklı ülkeden 1500 öğrenci eğitim görüyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde uluslararası öğrenci sayısı artıyor. 38 farklı ülkeden 1500 yabancı öğrenci okumak için Çankırı'yı tercih etti. Bu rakamın büyük bir çoğunluğunu yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin oluşturduğu öğrenildi.

Öğrencilerin Orta Doğu, Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinden geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA