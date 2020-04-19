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CANKURTARAN SAHİLİNDE YUNUSLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ     

Cankurtaran sahilinde denizde birbirine yakın şekilde yüzen yunuslar görüntülendi.

CANKURTARAN SAHİLİNDE YUNUSLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ     

Cankurtaran sahilinde denizde birbirine yakın şekilde yüzen yunuslar görüntülendi.

Cankurtaran sahiline yakın bir noktada akşamüstü birçok yunus görüntülendi. Birbirlerine yakın şekilde yüzdüğü görülen yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Sahilden görüntüler

-Yunusların görüntüleri

Kaynak: DHA




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